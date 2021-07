A força do PT em Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Seria interessante os governistas avaliarem a força eleitoral do PT em Sergipe antes de descartarem uma provável candidatura ao governo do senador Rogério Carvalho (PT). As últimas eleições revelaram que os candidatos petistas à presidência tiveram forte influência nas disputas estaduais. De 2006 pra cá, apenas o ex-governador Marcelo Déda (PT) teve mais votos no estado do que os candidatos a presidente. No pleito de 2014, Jackson Barreto (MDB) conquistou o governo com 53,52% dos votos, um pouquinho menos do que os 54,93% obtidos em Sergipe pela presidente Dilma Rousseff (PT). Em 2018, mesmo derrotado nacionalmente, o presidenciável Fernando Haddad (PT) teve mais votos no estado do que o governador Belivaldo Chagas (PSD): 50,09% a 40,84% no 1º turno, e 67,54% a 64,72% no 2º turno. A pergunta é: até que ponto uma candidatura de Lula da Silva (PT) à Presidência influenciará na disputa em Sergipe? E se caso se repita no país a onda vermelha, um candidato governista sendo oposição ao PT terá força suficiente para ganhar as eleições? Portanto, antes de escorraçá-lo, não custa nada considerar a força do Partido dos Trabalhadores em Sergipe. É bom sempre ter em mente que que cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Marminino!

Oposição pesada

O PSB resolveu fazer oposição pesada ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Reunidos no último final de semana, os dirigentes da legenda decidiram combater o que chamam de desmandos do governo federal, “que têm feito muito mal ao país”. Segundo Valadares Filho, presidente do PSB sergipano, o partido será protagonista de uma frente progressista em defesa da democracia, da ciência e dos mais vulneráveis. “Estamos muito otimistas com a união de forças políticas para derrotar Bolsonaro 2022”, afirma Vavazinho. Misericórdia!

Luto

Vítima da covid-19, morreu, ontem, o promotor de Justiça Emerson Oliveira Andrade, titular da Promotoria de Canindé do São Francisco. Formado pela Universidade Católica do Salvador, ele foi defensor público na Bahia, tendo ingressado no Ministério Público de Sergipe em 1998. Emerson Oliveira Andrade atuou nas Comarcas de Poço Redondo, Japaratuba, Maruim, Lagarto, Itabaiana e Aracaju. Ao lamentar a morte, a Prefeitura de Canindé lembrou que o promotor era cidadão canindeense desde 2017. Descanse em paz!

Obras no fim

A presidência da Câmara de Aracaju ainda não tem uma data definida para a conclusão das obras realizadas no prédio que abriga a sede do Legislativo da capital. Iniciada em 2020, a reforma foi orçada em cerca de R$ 1,2 milhão. Segundo a jornalista Eliz Moura, diretora de Comunicação da Câmara, “a expectativa é de que o prédio seja entregue até o retorno do recesso, em 1º de agosto. As obras físicas em si estão quase concluídas. Estamos no processo de cabeamento e instalações de redes”, explica Eliz. Então, tá!

Desconfiados

Dois em cada 10 brasileiros vítimas de crimes e ofensas, como agressões, discriminação e furtos, procuraram a Polícia para registrar a ocorrência. Pesquisa do Ministério da Justiça revela que aproximadamente 80% dos entrevistados confiam pouco ou não confiam na polícia. Segundo o estudo, os casos em que as vítimas procuram menos a Polícia são discriminação (2,1%), ofensa sexual (7,5%), fraudes (11,6%) e agressões (17,2%). Crendeuspai!

Posse marcada

O advogado Cristiano César Braga de Aragão Cabral toma posse amanhã como juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Em virtude da pandemia, o ato será realizado no gabinete do presidente do TRE, desembargador Roberto Porto, restrito a pouquíssimos convidados. Cristiano Cabral foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, em decreto publicado no Diário Oficial da União do último dia 2. Boa sorte ao novo magistrado!

Quer ser vice

O deputado estadual Luciano Bispo (MDB) aceitará de bom grado o convite para ser candidato a vice, desde seja numa chapa apoiada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). O presidente da Assembleia diz ser um nome que soma, por sua credibilidade e experiência. Luciano evitou demonstrar preferência por este ou aquele pré-candidato, porém revelou que o grupo governista tem bons nomes para disputar a cadeira ocupada hoje por Belivaldo. Ah, bom!

No mesmo palanque

O que já era previsto aconteceu: o ex-governador Jackson Barreto (MDB) e o ex-deputado federal André Moura (PSC) subiram no mesmo “palanque”. Os dois fumaram o cachimbo da paz na última sexta-feira, durante a inauguração de uma obra na zona norte de Aracaju. Responsável pelo feito de colocar JB e Moura lado a lado, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) agradeceu o apoio político e administrativo que sempre teve de ambos. Nem precisa dizer que o desejo do prefeito é ser candidato a governador em 2022, contando com o apoio de Jackson e André. Sonhar é livre!

Mudou de anfitrião

E o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, trocou de anfitrião em sua última visita a Aracaju. Em abril último, o fidalgo escolheu o deputado federal Bosco Costa para acompanha-lo a Sergipe, onde assinou um protocolo para o projeto do Canal de Xingó. Sexta-feira passada, Rogério Marinho preferiu convidar para ciceroneá-lo o deputado federal Laércio Oliveira (PP). Segundo as línguas ferinas, o motivo da troca foi a reclamação pública feita por Bosco porque o governo Bolsonaro ainda não nomeou um indicado dele para um cargo de 2º escalão no estado. Home vôte!

Congresso

De amanhã até quinta-feira próxima, acontece o 7º Congresso dos Institutos Históricos do Nordeste. Com transmissão pela TV UFS no Youtube, o evento será aberto, às 19 horas. A noite de abertura conta com exposições das professoras Aglaé d’Ávila Fontes e Margarida Cantarelli, respectivamente, presidentes dos Institutos Históricos de Sergipe (IHGS) e de Pernambuco (IHGP). Também está agendada para a mesma noite uma palestra de Victorino Chermont de Miranda, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 23 de dezembro de 1931.

* É editor do Portal Destaquenotícias