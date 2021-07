Banese ultrapassa marca histórica de R$ 3 bilhões em ativos de crédito

Em maio de 2021, o Banese chegou a marca histórica de R$ 3 bilhões de ativos na carteira de crédito. O resultado mostra a continuidade da estratégia de crescimento do banco após os bons resultados do primeiro trimestre desse ano. Somente nesse período, o saldo das operações de crédito foi ampliado em R$ 130,8 milhões, impulsionado principalmente pela carteira comercial.

Os números positivos são também consequência das mudanças recentes na estratégia do banco, que enfatizou a criação de novas linhas de crédito, com taxas mais atrativas, para atender às necessidade de financiamento dos clientes no período da pandemia, principalmente pessoas físicas e micro e pequenas empresas.

As ações integradas de vendas buscou atender demandas dos diversos setores da economia, o que possibilitou a ampliação da base de clientes e o aumento de estoque e da rentabilidade dos ativos da instituição. Os empréstimos consignados, bem como os créditos para capital de giro, habitacional e rural, estão entre as operações mais contratadas no ano.

“Esse crescimento da carteira de crédito mostra, sobretudo, que o Banese está presente na vida de um número cada vez maior de pessoas físicas e jurídicas, disponibilizando acesso a crédito e serviços bancários em um cenário econômico desafiador”, salienta a superintendente de Varejo do banco, Maraiza Sá.

Como contratar

As linhas de crédito disponibilizadas podem ser contratadas por meio do app e do internet baking Banese, nos caixas eletrônicos, Pontos Banese e na rede de agências bancárias por acesso direto ou mediante agendamento no site do banco. As propostas de crédito estão sujeitas a análise e aprovação.

Ascom Grupo Banese