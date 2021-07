Campanha contra covid-19 vacina mais 2.966 pessoas em Aracaju no domingo

Este domingo, 11, foi de continuidade da campanha de vacinação contra covid-19, em Aracaju. Coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a imunização tem como foco, no momento, os cidadãos de 34 anos, além dos demais públicos que já vinham sendo priorizados, como gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades, profissionais da saúde, educação, forças de segurança e do transporte público, além da aplicação da segunda dose nas pessoas aptas a completarem o ciclo vacinal.

Durante todo o dia, foram vacinadas 2.966 pessoas, fazendo com que Aracaju chegasse ao total de 304.569 pessoas vacinadas, o que representa 45,80% da população geral da capital sergipana. A vacinação dessa faixa etária segue até esta segunda-feira, 12.

Para ter acesso à vacina, o público alvo pode se dirigir ao Parque da Sementeira, à sede do 28º Batalhão de Caçadores, ou em um dos nove pontos fixos, são eles: UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); Igreja Nossa Senhora Virgem dos Pobres (bairro Porto Dantas); UBS Joaldo Barbosa (bairro América); Colégio CCPA (bairro Grageru); Centro Educacional Futuro Feliz (bairro Santo Antônio); Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (bairro Bugio); Universidade Tiradentes – UNIT (bairro Farolândia); Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco); e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves).

É necessário apresentar documento de identificação, com foto, e comprovante de residência de Aracaju. Para receber a vacina no drive-thru da Sementeira e no posto itinerante do 28º Batalhão de Caçadores é preciso, também, realizar o cadastro no portal “VacinAju” para emissão do código autorizativo.

Alívio

Como vem sendo visto, ao longo da campanha de vacinação contra covid-19, iniciada em janeiro deste ano, o sentimento de alívio é comum entre os vacinados.

No momento em que recebeu a vacina, Roberto Santos foi enfático: “não há dúvidas de que a vacina é o único meio que temos para nos proteger dessa doença que já tirou tantas vidas. Por isso, aqueles que estão em dúvida, não pensem duas vezes, vão se vacinar. Hoje, a minha sensação é de felicidade por poder ser imunizado”, destaca.

Consciente da importância da vacinação e das medidas de segurança, Eugênia Bezerra reforçou os cuidados. “Não podemos deixar de manter as medidas de prevenção, mesmo com a vacina, afinal, nem todo mundo está vacinado e precisamos pensar nos outros, também. A vacina é um passo importante, mas as pessoas ainda têm que se cuidar, até que estejamos todos vacinados”, ressalta.

Logo cedo, Eveline Piedade já estava no ponto de vacinação e contou sobre a ansiedade. “Estava esperando muito por essa vacina e acordei bem cedo para poder me vacinar. Agora, é continuar mantendo as medidas, me protegendo e protegendo os outros porque a pandemia ainda não acabou”, frisa.

Foto: Marcelle Cristinne