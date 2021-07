Capitão Samuel encaminha ofício para que seja feito terraplanagem e asfaltamento da Rodovia 175

O capitão Samuel, encaminhou ofício para o diretor presidente do DER, Anderson das Neves Nascimento, pedindo a colaboração do órgão, para que seja feito terraplanagem e asfaltamento na rodovia 175, que liga o município de Nossa Senhora da Glória, Feira Nova, passando pelos povoados de São Mateus e Jibóia no município de Gararu, bem como, o aterro de açude público de povoado São Mateus. O açude, que outrora beneficiava a população com sua água, hoje está desativado e com isso, a comunidade sonha com que seja feita uma obra direcionada ao esporte e lazer dos moradores. Já em relação aos serviços de terraplanagem e asfaltamento, os moradores dessa localidade, necessitam que seja feito um trabalho na pista para melhorar o tráfego de veículos, facilitando a vida das pessoas que residem e de outros que precisam da pista para se locomover.

O deputado licenciado, Capitão Samuel, sempre empenhado em atender as demandas que surgem , e preocupado com ambas as situações, encaminhou ofício ao órgão competente, para uma solução de imediato tanto da rodovia, pois nela trafegam vários veículos, inclusive de carga, tanto do açude.

Essas obras, irão beneficiar o deslocamento das pessoas que residem nos municípios de Nossa Senhora da Glória, Feira Nova, e adjacências e proporcionar lazer aos moradores do povoado São Mateus.

Da assessoria