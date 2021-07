Comunidade escolar deve participar de encontro virtual sobre escolha de material didático para Ensino Médio em Sergipe

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informa à comunidade escolar de todas as unidades de ensino da Rede Pública Estadual que ofertam o Ensino Médio a realização do webinar intitulado “Obras por área de conhecimento e específicas do Ensino Médio”. O encontro virtual será realizado entre os dias 12 e 16 de julho, das 14h às 16h, via plataforma digital a ser divulgada pelo Ministério da Educação (MEC).

Segundo o MEC, o objetivo do evento é que a comunidade escolar possa conhecer a proposta das obras por área de conhecimento e obras específicas – objeto 2, que visa contribuir para a implementação do Novo Ensino Médio com obras construídas dentro do universo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no âmbito do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD 2021 Ensino Médio). Os livros e material didático posteriormente escolhidos pelas unidades serão utilizados no ano letivo de 2022.

Marcos Vinícius Melo dos Anjos, coordenador da Divisão de Apoio à Leitura e Gestão do Livro (DALEGEL) da Seduc, ressalta que “o processo de escolha do livro didático é um momento importante para a comunidade escolar, por tratar-se de um recurso de grande utilização no processo de ensino-aprendizagem. A Seduc orienta, apoia e acompanha o processo de escolha, bem como o gerenciamento do livro na escola”.

Para participar, professores e gestores, assim como bibliotecários(as), coordenadores(as) pedagógicos(as), estudantes, pais ou responsáveis e técnicos educacionais devem preencher o formulário de inscrição de acordo com a área de interesse. No ato da inscrição, os participantes escolhem os dias em que desejam participar, cujos encontros estão organizados da seguinte maneira: dia 12, de julho, Avaliação Pedagógica das Obras de Matemática e suas Tecnologias; dia 13, Avaliação Pedagógica das Obras de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; dia 14, Avaliação Pedagógica das Obras de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas em diálogo com a Matemática; dia 15, Avaliação Pedagógica das Obras de Linguagens e suas Tecnologias; e dia 16, Avaliação Pedagógica das Obras de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna – Inglês.

A escolha dos livros didáticos do PNLD 2021 das áreas de conhecimento destinada ao Ensino Médio será realizada no Sistema PDDE Interativo/SIMEC e está prevista para ocorrer no período de 16 de julho a 13 de agosto. Durante esse período, a Divisão de Apoio à Leitura e Gestão do Livro realizará reuniões com as dez diretorias regionais de educação para sanar as dúvidas que ainda persistirem.

Inscreva-se no link: https://bit.ly/inscricaowebinarobjeto2

Assessoria de Comunicação da SEDUC