Deputado presta solidariedade aos cubanos pede a liberdade do país 

Na manhã desta segunda-feira, 12, o deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares, publicou uma nota em suas redes sociais onde presta solidariedade ao povo cubano e pede a liberdade urgente do país.

“Nossa solidariedade ao povo cubano, que iniciou uma série de protestos e manifestações contra o Governo ditatorial e autoritário que os oprime”, destacou.

De acordo com os noticiários, no último domingo, 11, a população ocupou as ruas de Cuba pedindo por liberdade e abaixo a ditadura. Entretanto, foram surpreendidos por balas de borracha, pancadas e prisões.

Segundo o parlamentar, as razões das manifestações são inúmeras. “Falta tudo na ilha: comida, eletricidade, remédios, além do ataque às liberdades individuais”, disse.

Por fim, o deputado reiterou que é inconcebível tolerar uma ditadura que oprime seu povo e viola diariamente os direitos humanos.

Por Luísa Passos