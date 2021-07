Você que andava procurando algo novo e encontrou isso no empreendedorismo online, veja aqui algumas dicas básicas para iniciar no empreendedorismo online.

A busca por esse tema vem crescendo muito no Brasil, por isso são inúmeros os meios de informações encontrados sobre esse assunto. O excesso dessas informações termina causando uma grande confusão para quem está iniciando nesse meio.

Desta forma veja aqui dicas de como simplificar seu entendimento:

01. Descubra suas possibilidades

Dentro deste mercado online as possibilidades são diversas, tais como o menor investimento financeiro do empreendedor, assim como o custo com contratação de funcionários, custo com espaço físico e também a facilidade de alcançar varias regiões, o escalonamento é um fator importante neste tipo de negócio. Fiquem atentos as essas particularidades ao desenvolver suas ideias ,pois existe uma variação bem grande de opções disponíveis.

02. Idealize com precaução

Como todo inicio de negocio é necessário ter cautela no planejamento, não precisando investir muito, uma sugestão é adquirir o Business Model Canvas, nele você terá uma direção de como operar seu empreendimento.

Resumidamente, o BMC foi criado pelo suíço Alex Osterwalder, fruto de pesquisas e testes realizado para sua tese de doutorado, e contou com mais de duzentos consultores e empresários do mundo inteiro.

No Business Model Canvas você terá a opção de responder um relatório contendo informações necessárias, como as atividades e recursos, os parceiros, propostas, estrutura de custos, perfil do público, fontes de receita, relacionamento com o cliente e canais de entrega, sendo tudo isso através de uma visualização global do negócio.

03. Noção básica do empreendedorismo online

Você precisará entender alguns conceitos fundamentais para tentar atingir seu objetivo, conceitos estes que compreendem marketing digital, escalonamento de negócios, variações financeiras, métricas e analise de dados, administração, ferramentas de gerenciamento e realização de publicidades e as metodologias de startups.

04. Fuja de erros frequentes

Existem muitos erros frequentes no mercado online, erros estes que englobam desde a montagem da estrutura digital, passando pela contratação de servidores online que pode estar aquém da sua demanda, na composição de seus preços e a comparação com os concorrentes, na confiança e capacidade de seus fornecedores, na estrutura dos formulários, na falta de certificado de segurança, até as poucas escolhas de pagamento.

Para o iniciante, o ideal é ter um profissional que possa desenvolver um trabalho direcionado as suas necessidades ou então utiliza-se de plataformas prontas disponíveis no mercado.

Assim, com trabalho sério e com atendimento de qualidade em pouco tempo você alcançará a vitória.

05. Organize seus pensamentos antes de produzir

Toda vez que se pensar em algo para ser feito e investido, pesquise antes o mercado de trabalho tendo uma média se o que você pretende vender será bem aceito, se é procurado, e se alcançará o retorno financeiro desejado, o planejamento de ações é imprescindível. O investimento de seu tempo e dinheiro precisa seguir paramentos muito bem estruturados para que o projeto não se perca no caminho e esteja fadado ao fracasso.

A necessidade de organizar e pesquisar esses pontos, será de suma importância para o alcance de seu sucesso.

É possível, como alternativa de pesquisa, que inicialmente você crie um site teste para que possa ser avaliado e saber quantos cliques terá e se a sua aceitação é compatível com as expectativas do que foi projetado.

06. Propaganda: a alma do negócio

Ao desenvolver sua propaganda foque em algo limpo e responsável, o objetivo é sempre alcançar o maior número de pessoas não esquecendo de passar veracidade ao seu público-alvo.

Sua plataforma precisará funcionar de forma responsiva, ou seja, estar adequada a todos os dispositivos disponíveis no mercado, computadores, tablets e celulares. Lembre que as informações hoje estão na palma da mão e todos tem acesso a internet com grande facilidade, deixar de lado uma fatia do mercado é deixar para trás boa parte de seu faturamento.

07. Mantenha-se atualizado

A internet é um meio muito grande de aprendizado, um universo vasto de informações onde é necessário manter se atualizado sempre, se disponha a estudar a todo momento para aumentar seu conhecimento e manter seu negócio sempre renovado.

Essas dicas básicas para iniciar no empreendedorismo online são apenas pequenos passos que devem ser dados nesta longa caminhada, leia sempre mais sobre o assunto, pois este é um universo muito vasto e cheio de possibilidades.

