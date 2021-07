‘Diverchão’: Circuito de brincadeiras à moda antiga aporta no Shopping Jardins

As atividades são gratuitas e estão em diversas estações distribuídas pelo mall

As férias chegaram e o Shopping Jardins preparou uma programação especial para a criançada curtir o tempo livre com alegria, segurança e na companhia dos pais em Aracaju (SE). O evento ‘Diverchão’ acontece até o dia 28 de julho e está distribuído em diferentes estações instaladas no mall. A ação conta com um circuito que resgata algumas recreações antigas e convida toda a família a explorar o universo lúdico das brincadeiras que atravessam gerações. O acesso é gratuito.

“Queremos proporcionar à garotada a oportunidade de conhecer as atividades praticadas pelos avós e pais, apresentando entretenimento que remete às férias vividas por eles, e fazendo com que os pequenos se desconectem um pouco dos smartphones, tablets e computadores”, pontua Acácia Sandes, gerente de marketing do Shopping Jardins. As atrações foram concebidas para promover interação com a família e com outras crianças, respeitando o distanciamento social e os protocolos sanitários determinados pelos decretos governamentais.

Circuito de brincadeiras

Em frente à C&A, os pequenos encontram a estação ‘Jogo da Lava’, uma super brincadeira que mexe com a imaginação da criançada. Durante a aventura no espaço coberto de lava, o participante exercita o equilíbrio e reflete sobre estratégias para superar os obstáculos, sem pisar no chão.

A ‘Amarelinha’, localizada bem pertinho do Cinemark, é uma das mais antigas brincadeiras. Acredita-se que tenha sido criada na Roma Antiga, mas o seu primeiro registro confirmado data do século 17. Além de proporcionar muita diversão, pular amarelinha promove inúmeros benefícios, como desenvolvimento muscular e motor, controle corporal, favorece o equilíbrio e a interação com outras crianças.

Seguindo o roteiro, os aventureiros encontram o Labirinto, instalado na Praça de Eventos Girassol, ao lado do Canephora Café. A brincadeira ajuda a desenvolver habilidades como coordenação motora e os sensos de lógica, direção, organização e planejamento.

Jardim Encantado

No ambiente temático e instagramável instalado na Praça de Eventos Ipê, em frente à Riachuelo, crianças e adultos têm a oportunidade de fazer belos registros das férias de julho e se divertir com mais brincadeiras. Além de garantir as famosas selfies, o visitante pode curtir o jogo da velha, elástico e caracol e arriscar a sorte na máquina gigante de ‘pega pelúcia’.

Visita ao lago

Às sextas-feiras e sábados, das 16h às 17h30, acontecem visitas-guiadas ao Jardim Central, localizado na Praça de Alimentação Jardins. Durante a contação de história, o público tem a oportunidade de aprender sobre as espécies criadas no lago e ver os peixinhos de perto. Ao final, as crianças participantes ganham o certificado de ‘Amigo dos animais’, como forma de estimular a consciência e o respeito ambiental.

As visitas-guiadas são gratuitas e reúnem, no máximo, 20 pessoas, sendo 10 crianças acompanhadas por um adulto. Para participar, basta o responsável pelo pequeno ir ao Balcão de Informações, localizado em frente à Portaria A, apresentar cadastro na plataforma Shopping Jardins Online e agendar a visita.

No Balcão de Informações também estão disponíveis o mapa da diversão com o roteiro das brincadeiras das férias do Shopping Jardins e álbum de figurinhas incríveis sobre antigas brincadeiras e curiosidades. Os cards autocolantes estão disponíveis em lojas do shopping. Para retirá-los, basta seguir as orientações contidas no álbum e iniciar uma divertida aventura em busca das figurinhas.

‘Diverchão’

O quê? Circuito de diversão com brincadeiras antigas, visita ao jardim central com contação de histórias e ambientes para fotos, em estações distribuídas pelo Shopping Jardins.

Quando? De 7 a 28 de julho, de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Onde? Shopping Jardins, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, em Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito.

Mais informações: (79) 2107-5555| shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins

Foto: Divulgação

Da assessoria