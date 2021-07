Doença de Alzheimer: saiba como identificar e prevenir, por Dra. Andréia Braga

Por Dra. Andréia Braga

Conforme dados da Organização Mundial da Saúde – OMS, estima-se que existam no mundo 35,6 milhões de pessoas convivendo com a doença de Alzheimer, sendo que este número poderá dobrar até o ano de 2030 e triplicar até 2050.

No Brasil temos em média 2 milhões de pessoas convivendo com essa doença e muitas delas ainda não possuem um diagnóstico comprovado para que possam começar um tratamento adequado.

Em entrevista concedida ao programa Andréia Braga o médico geriatra e gerontólogo Dr. Antônio Claudio Neves, relatou que a doença de Alzheimer exige um cuidado multidisciplinar por parte de profissionais capacitados para lidar com essa patologia como também do apoio e colaboração da família. O mesmo explica que o Alzheimer pode ser prevenido por meio da mudança de hábitos, a exemplo de atividades físicas, exercitar a mente por meio de uma boa leitura, dormir adequadamente, entre outras formas, sendo que essa prevenção deve iniciar ainda na juventude para poder envelhecer com qualidade de vida.