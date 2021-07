Em ato simbólico, Sindipema  protesta contra o retorno das aulas presenciais em Aracaju

O Sindicato dos Profissionais do Ensino de Aracaju (Sindipema) realizou um ato no início da manhã desta segunda-feira (12) contra o retorno das aulas presenciais em Aracaju. Eles querem garantir aulas remotas com tecnologia adequada, e aulas presenciais com condições sanitárias.

Respeitando as normas de segurança, os professores reivindicaram celeridade na vacinação (1ª e 2ª dose) dos profissionais da educação, protocolo sanitário que atenda as escolas municipais, ampla testagem e manutenção das aulas remotas com condições de estrutura tecnológica.

Denunciaram também à população o achatamento salarial causado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, que há 5 anos vêm descumprindo a lei federal do piso do magistério, ao não reajustar o salário dos servidores.

O SINDIPEMA reafirma que a luta em defesa da vida continua. Só retornarão às atividades presenciais após imunização e segurança sanitária.

Foto: Sindipema