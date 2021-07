Energisa realiza obras de eficiência energética no prédio do Ipesaúde

Concessionária instalou sistema de geração de energia solar e substituiu lâmpadas

Agora o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde), localizado em Aracaju, vai gerar parte da energia elétrica que consome. A iniciativa é da Energia Sergipe, que além de instalar o sistema de geração fotovoltaico, modernizou o sistema de iluminação do prédio.

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE), realizado pela Energisa e regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O objetivo é promover o uso eficiente e racional da energia elétrica, por meio ações de modernização, como adoção de novas tecnologias, e conscientização da população.

O PEE no Ipesaúde já foi concluído e contempla a instalação de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica e a substituição de 210 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, que utilizam menos energia e têm maior vida útil.

O coordenador do Programa de Eficiência Energética, Pedro Lins, explica que a modernização deve reduzir o consumo de energia elétrica em 91 mil kWh/ano, proporcionando uma economia na conta superior a R$ 26 mil por ano.

“As ações de eficiência energética executadas no prédio do IPES possibilitou a introdução da energia solar na matriz energética da instituição e a utilização de novas tecnologias. Isso promove a redução dos custos com energia elétrica, conforto visual para servidores e usuários por meio da utilização de lâmpadas LED, além de contribuir para a preservação do meio ambiente e sustentabilidade do planeta”, afirma Pedro.

O presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira, destacou a importância da parceria com a Energisa para a realização do projeto. “Nós recebemos com muita satisfação a possibilidade e concretização dessa parceria com a Energisa Sergipe, especialmente pela atitude extremamente louvável. Fazer parte do projeto e receber as placas de energia solar trará mudanças efetivas e significativas no uso consciente de energia para a sede da autarquia, mas também fomenta uma consciência coletiva”, afirma.

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. O Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Por Adriana Freitas