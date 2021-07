PRESIDENTE DA FAMES DIZ QUE GOVERNADOR AGIU COM PRUDÊNCIA PARA 2ª ONDA

Segundo o relatório divulgado pela Fiocruz nesta sexta-feira, 09, pela primeira vez, não houve um aumento nas taxas de casos ou de óbitos por Covid-19 no Brasil. Segundo os dados apresentados, Sergipe aparece como o segundo Estado com maior redução na ocupação de leitos de UTI, caindo de 88% para 56%.

Para o presidente da Federação dos Municípios de Sergipe, Christiano Cavalcante, este dado, aliado ao levantamento do Consórcio de Imprensa, que apontou Sergipe como o segundo estado com maior redução de óbitos, mostrou que a prudência adotada no combate da segunda onda pelo Governador do Estado, Belivaldo Chagas.

“Belivaldo buscou, a todo momento, o consenso entre a ciência e a economia. Foram medidas duras, mas não houve nenhuma medida extrema, como o lockdown. Desta forma, a economia seguiu, dentro das limitações, com um passo de cada vez”, afirmou Christiano.

De acordo com o presidente da FAMES, as ações demonstraram a prudência necessária para superar a segunda onda da Covid-19 no Estado, levando em consideração a primeira experiência, além de alinhar ações com municípios, tanto sobre as medidas de restrição como da vacinação.

“O Governo do Estado e a Secretaria de Estado da Saúde mantiveram o diálogo aberto com os municípios e auxiliaram na testagem da população, além de adotarem uma logística eficiente na distribuição de imunizantes. Com isso, os municípios estão procurando, cada um de sua maneira, imunizar a população para que possamos superar esta pandemia”, concluiu.