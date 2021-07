Hemose realiza 107 doações de sangue durante coleta externa em Lagarto

A coleta externa realizada no município de Lagarto pelo Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) unidade gerida pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) registrou 107 doações de sangue. A ação com a participação de voluntários e doadores fidelizados teve como finalidade aumentar as doações e os estoques de todos os grupos sanguíneos, O, A, B e Ab, positivo e negativo.

O sentimento de solidariedade estimulou a doação entre membros de algumas famílias, a exemplo de Hebert Menezes de Carvalho que foi acompanhado da mãe e da namorada, a campanha foi a oportunidade de fazer a primeira doação. “Elas me incentivaram e viemos para dá nosso apoio”, comentou.

Para dona de casa, Daniela dos Santos Santana, a coleta em Lagarto foi uma oportunidade de ajudar. “Tinha vontade de doar, mas por conta das tarefas diárias não consegui ir até Aracaju. Hoje eu e meu esposo realizamos um sonho”, disse.

Elissandra de Oliveira Gama, B negativo e Wesley Carvalho Silva, O positivo doam sangue regularmente. “Me organizo para doar pelo menos duas vezes durante o ano. Gosto de ajudar, é tão simples”, frisaram os doadores.

A ação foi realizada em parceria com a Prefeitura de Lagarto que ofereceu a estrutura do Centro de Especialidade em Reabilitação local onde o Hemocentro montou a estrutura para doação de sangue composta pelos setores de: Cadastro, Pré-triagem, Triagem Clínica, Coleta e Lanche para o doador.

Parceria

Na oportunidade a diretora geral da Fundação Parreiras Horta, Luciana Déda e a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro conversaram sobre a parceria para coleta externa permanente no município. “Queremos agradecer o empenho dos profissionais do Hemose, do grupo Salvar Vidas não custa nada, e a gestão municipal que disponibilizou toda a estrutura para realização desse trabalho tão importante para salvar vidas”, destacou a gestora ao frisar. “Vamos planejar um calendário para retorno ao município”.

Estoques

A realização da campanha de Coleta Externa em Lagarto contou ainda com o apoio de instituições da iniciativa pública e privada a exemplo, de jovens do Rotary Club de Lagarto, além de doadores fidelizados do grupo Salvar Vidas não custa nada. “Queremos agradecer a população do município de Lagarto que abraçou a causa, e compareceu a unidade do Centro de Reabilitação para ajudar a salvar vidas”, salientou as gerentes de Coleta e Captação do hemocentro, Florita Aquino e Rozeli Dantas.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)