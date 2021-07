Um homem identificado como Lauanderson Pereira dos Santos, foi morto com golpes de faca na noite deste domingo (11) após discussão em um bar, localizado no povoado Porto do Mato, no município de Estância.

As informações são de que Lauanderson estava em companhia da esposa quando um homem teria chegado no local e os dois teriam discutido e em seguida foi embora. Em seguida, desferiu os golpes que matou a vitima no local

O corpo de Lauanderson foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).