Internado desde 22 de junho com uma reinfecção de Covid-19, Luciano Szafir, aos poucos, está melhorando. No último domingo, 11, depois de ser extubado, ele postou em seu perfil no Instagram um vídeo em que agradeceu o apoio e as orações dos fãs. Por mensagem, o ator e apresentador falou brevemente com a coluna.

– Quando sair, te conto o que é isso… Você não tem ideia. Estou cansado agora – escreveu.

O Dr. João Pantoja, que é superintendente médico da Rede D’Or e está cuidando de Szafir no hospital Copa Star, diz que ele vem progredindo, mas ainda não há previsão de alta:

– Estamos mobilizando-o do leito, progredindo a dieta, implementando fisioterapia e concluindo o tempo de antibióticos. Mas ainda estamos sem previsão de alta.

A filha do ator, Sasha Meneghel, voltou de uma viagem a Nova York para acompanhar o tratamento. Ela tem feito visitas acompanhada do marido, o cantor João Figueiredo.

Szafir teve Covid pela primeira vez no início do ano. Com a reinfecção, o quadro se complicou e ele acabou apresentando uma embolia pulmonar. Depois, teve sangramento no abdômen, tratado com uma cirurgia de emergência na semana passada.

Fonte/Foto: globo.com