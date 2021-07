ITABAIANA VENCE E SERGIPE PERDE NA 6ª RODADA DA SÉRIE D NESTE DOMINGO

Itabaiana e Sergipe entraram em campo neste domingo (11/07) pela sétima rodada da Série D, grupo A4. Fora de casa, em Feira de Santana, na Bahia, O Itabaiana teve pela frente o Bahia de Feira. Em uma partida bastante disputada, o tricolor sergipano venceu por 1×0. O gol foi marcado pelo lateral-direito, Tales aos 47 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o Itabaiana permanece na liderança isolada do grupo 4, agora com 14 pontos. O time é um dos únicos invictos na competição e vem de quatro vitórias consecutivas.

Em Aracaju, o Sergipe recebeu o Juazeirense, na arena Batistão. O time colorado jogou bem, mas desperdiçou muitos gols. Ainda no primeiro tempo, o time baiano marcou o gol da vitória. O atacante Ian Augusto bateu forte e marcou o gol da vitória. Com a derrota dentro de casa, o Sergipe caiu para a terceira posição, com 10 pontos. No próximo sábado, o Sergipe enfrenta o Atlético de Alagoinhas, às 16h, no Carneirão. Já, no domingo que vem, o Itabaiana recebe o Retrô-PE no Etelvino Mendonça.

Foto: Emanuel Rocha

Fonte FSF