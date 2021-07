Deputado Laércio Oliveira tem intensa agenda com ministro em Brasília para levar benefícios para o estado de Sergipe

“Tenho trabalhado para traduzir em benefícios para a população de Sergipe os relacionamentos que tenho em Brasília”, disse o deputado federal Laércio Oliveira em entrevista para o programa de Gilmar Carvalho na Rádio Jornal FM depois que o radialista comentou a intensa agenda do parlamentar com ministros em Brasília.

O radialista ainda exibiu a fala do ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho que afirmou que Laércio é protagonista das mudanças que estão ocorrendo no país nos últimos anos. “Estamos aqui para tratar de liberação de recursos de infraestrutura, ao lado do deputado Laércio Oliveira, que tem sido um dos nossos parceiros mais importantes na Câmara Federal. Laércio tem sido protagonista nos últimos anos nas mudanças que ocorreram no nosso país e, certamente, além de ajudar Sergipe, ele tem sido um representante eficaz do Nordeste brasileiro e tem ajudado todo o Brasil, então a ele o meu reconhecimento e o meu abraço”, disse Marinho na sua visita a Aracaju.

Na semana passada, o deputado Laércio teve uma intensa agenda com ministros, a exemplo do da infraestrutura Tarcísio Freitas para tratar de assuntos referentes a transporte e logística de Sergipe. “Falamos sobre a conclusão da duplicação da BR-101 e investimentos de melhoria na BR-235 de forma a possibilitar uma maior integração de Aracaju com as regiões de Petrolina e MATOPIBA. Também foi conversado sobre a questão da concessão da Ferrovia Centro Atlântica no trecho de Sergipe e a cessão das faixas do trecho urbano de Aracaju para melhorias viárias na capital”, disse Laércio.

O ministro ficou de analisar também o contrato de concessão do aeroporto Santa Maria na perspectiva de encontrar forma de concluir as obras de ampliação da pista de pouso e decolagem, bem como pista de taxiamento e teste de motores, que foram iniciadas pela INFRAERO e que estão paralisadas há alguns anos. Por fim Laércio convidou o ministro para visitar Aracaju para participar da ina

Outra agenda foi com o ministro do Turismo Gilson Machado. O parlamentar convidou o ministro para visitar Sergipe para tratar de investimentos em infraestrutura turística do estado e o ministro aceitou o convite. “Já ouvimos muito falar que o turismo é uma indústria sem chaminés é que tem uma capacidade incrível de gerar empregos. Sou um entusiasta dessa pauta e entendo que o maior problema do nosso estado é a falta de infraestrutura e de divulgação. Para isso, é preciso ter recursos. Logo teremos novidades sobre o assunto e vou compartilhar com vocês”, afirmou Laércio.

Minas e Energia Bento Albuquerque que também aceitou o convite do parlamentar para visitar Sergipe. Ele vai participar da inauguração da Unigel (antiga Fafen). “Bento Albuquerque também vai testemunhar os resultados práticos das ações do governo do estado de Sergipe e as mudanças que a nova Lei do Gás já começam a promover na economia, considerando as novas perspectivas de um mercado competitivo nesse setor”, disse Laércio.

O parlamentar estava nessas agendas acompanhado do Superintendente da Secretaria de Indústria e Comércio de Sergipe, Marcelo Menezes que aproveitou para detalhar todas as ações empreendidas pelo governo em função da própria Lei do Gás e do desenvolvimento do Polo de Fertilizantes de Sergipe. “Acreditamos que estão sendo construídas as bases para um novo momento da economia sergipana”, concluiu Laércio.

Fonte e foto assessoria