Lançamento do livro sobre os 150 anos da Paróquia Senhora Sant’Ana de Boquim

Os escritores Ana Medina e Dr. Claudefranklin Monteiro estarão lançando neste mês, o livro “150 anos de Religiosidade e Fé – Paróquia Senhora Sant’Ana do Boquim-SE (1820-2020)”.

É o primeiro trabalho co-autoral de ambos, que são confrades da Academia Sergipana de Letras. Ela, representando Boquim e ele, a cidade de Lagarto. Lugares que se encontram nas origens da Paróquia de Senhora Sant’Ana, hoje sob a administração do reverendíssimo padre Raimundo Diniz.

O pároco convidou os autores para juntos fazerem um registro editorial da religiosidade católica do povo boquinense, que comemorou seu sesquicentenário de fundação no ano passado.

O livro foi editado pela EDISE e impresso pela SERCORE, contando com o apoio do deputado federal Laércio Oliveira. É resultado de pelo menos dois anos de intenso processo de pesquisa e levantamento de fontes documentais, orais e pictográficas.

“150 anos de Religiosidade e Fé – Paróquia Senhora Sant’Ana do Boquim-SE (1820-2020)” além de se apresentar como uma referência para a história local, também vem ao encontro de uma série de trabalhos que estão sendo publicados nos últimos anos sobre história da Igreja em Sergipe.

O lançamento ocorrerá na Matriz de Senhora Sant’Ana, no dia 17 de julho, a partir das 19h, por ocasião da abertura do novenário da padroeira. Será presencial, de acordo com as normas sanitárias de prevenção ao coronavírus, e também transmitido pelo canal da paróquia.

