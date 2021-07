Prefeitura reinaugura posto de saúde no bairro Cedro no município de Laranjeiras

A Prefeitura de Laranjeiras reinaugurou na manhã desta segunda-feira, 12, o novo posto de Saúde do bairro Cedro, que estava com a estrutura totalmente danificada e sem condições de funcionamento. A unidade ficou abandonada nos últimos quatro anos e em apenas seis meses de gestão, o trabalho da equipe de governo já surtiu efeitos positivos e entregou uma unidade novinha e pronta para atender aos moradores.

A partir de agora, a população não precisará se deslocar até o bairro Mussuca ou a Laranjeiras para ter acesso a atendimento médico, odontológico e de enfermagem, assim como, a procedimentos simples de saúde, como vacinação e curativo. “Estamos bastante felizes, por que essa é uma reivindicação antiga da comunidade. Logo quando assumiu a Prefeitura, Juca não mediu esforços para nos atender”, disse Jadson Santos Costa, morador do bairro.

Quem também agradeceu os investimentos foi a moradora Jucimara Andrade. “Trabalho no hospital de Laranjeiras e sei o quanto vai ser importante essa unidade para a realização de procedimentos simples, mas as pessoas não precisarão se delocar até lá. Nunca tivemos um dentista no Cedro e hoje a realidade é diferente. Por isso, só tenho a agradecer o empenho de todos para que essa reforma fosse feita”, destacou a moradora.

A secretária municipal de Saúde, Gabriela Carvalho ressaltou a importância do posto de saúde e detalhou como será o funcionamento da nova unidade. “O posto é um ponto de apoio da UBS da Mussuca e teremos atendimento médico uma vez na semana, dentista quatro vezes na semana e os demais procedimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. A população está ansiosa, já que, essa é a primeira vez que terá odontólogo no posto”, frisou a secretária.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.