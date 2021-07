Live solidária com apoio do vereador Cícero aconteceu neste final de semana e tomou conta da internet

O ápice da campanha de arrecadação de alimentos e doações financeiras em prol dos músicos do Bairro Santa Maria, aconteceu neste último sábado dia 10 de julho. A grande Live solidária com participações das bandas Terra City, Forró Cana com Limão, e dos cantores Júnior Reis, Rikinho, e Nathan Alves, embalou a noite de sábado dos Aracajuanos que se divertiram das suas casas e ainda puderam ajudar aqueles que vivem da música e que por conta da pandemia estão passando foi imensas dificuldades. O vereador Cícero do Santa Maria foi um dos maiores apoiadores do evento,e esteve no local com sua família para conferir de perto o empenho, organização e principalmente empatia daqueles que fizeram na prática a live acontecer. ” Eu fico muito feliz em poder fazer parte de uma campanha tão bonita como essa, ver esse evento acontecer e saber que daqui sairão refeições para famílias que há muito não conseguem se alimentar de forma digna”. Disse o vereador, que também fez questão de transmitir a live inteira pelo seu perfil no instagram.

A live trouxe muitas doações, apoio e visibilidade, mas principalmente aumentou ainda mais o sentimento de empatia desses, que junto com o vereador Cícero estão protagonizando a campanha solidária em prol dos músicos do Santa Maria. Campanha essa que continua ativa até o próximo sábado, onde acontecerá a distribuição desses alimentos. Nas redes sociais do vereador Cícero, todos poderão acompanhar na íntegra esse momento de empatia e solidariedade.

Assessoria