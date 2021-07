Luciano Bispo é homenageado pelo Conselho Estadual de Previdência

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, na manhã desta segunda-feira (12), foi homenageado pelo Conselho da Previdência Estadual com um diploma e uma medalha do Mérito Previdenciário, nas Comemorações alusivas aos 15 anos do SergipePrevidência e dos 140 da Previdência Pública Estadual. A honraria é uma forma de reconhecimento da atuação de personalidades públicas e instituições que colaboram no desenvolvimento da Previdência Pública de Sergipe.

Além do presidente, também foram homenageados o deputado estadual Zezinho Sobral (PODE), o secretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Deoclécio Vieira da Silva; o subsecretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque, e o advogado e assessor parlamentar, José Rivadálvio Lima. As honrarias forem entregues aos homenageados pelo diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto Lima Andrade e pelo presidente do Conselho Estadual de Previdência Social, George Trindade.

O presidente do Conselho Estadual de Previdência Social, George Trindade, destacou que as comemorações alusivas aos 15 anos do SergipePrevidência e dos 140 da Previdência Pública Estadual somam reconhecimento e gratidão a todos aqueles que construíram e constroem a história da previdência em Sergipe.

O deputado Luciano Bispo agradeceu a homenagem e lembrou da contribuição dada pelo SergipePrevidência nos esclarecimentos sobre a Reforma da Previdência de Sergipe. Ele ressalta que a mudança na Legislação Previdenciária em Sergipe foi uma somação de todos.

“Eu quero parabenizar os deputados que tiveram a coragem do enfrentamento que foi feito ano passado na Reforma da Previdência e que ainda hoje alguns usam como se fosse um mal para a previdência. Pelo contrário, nós fizemos um bem à previdência, um bem ao Estado de Sergipe e um bem aos aposentados. Hoje está todo mundo recebendo em dia. A Reforma de Sergipe foi das primeiras do Brasil, mas foi feita com amor, com carinho e com muita responsabilidade; e acima de tudo, com muita conversa e com muita negociação com o próprio governo do Estado. Conversamos com a própria Previdência para que não pudéssemos machucar tanto, mas sabemos que a reforma era preciso ser feita e foi feita. Estamos vendo agora o reflexo do que aconteceu no passado, nós temos grandes frutos para que o Estado possa respirar melhor”, contou o presidente.

“Acompanhamos o debate da Reforma, havia receio e preconceito. O tema se mostrou verdadeiro com a redução do déficit da previdência em Sergipe. Então, o mérito da Assembleia foi trazer a discussão para a sociedade e em segundo lugar foi de ter feito o debate da forma mais democrático possível. O processo foi construindo aprimorando o projeto original. Então, é mais que merecedor que a Alese venha a receber essa medalha”, enfatizou o diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto Lima Andrade.

Legislação Previdenciária

Na oportunidade da homenagem, o subsecretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque, lembrou que o sistema previdenciário estadual garantiu que os aposentados pudessem receber os benefícios de forma segura e em dia. Dentro dessa perspectiva, lembrou que em 2019 foi apresentada na Casa uma proposta de Reforma Previdenciária, texto esse que também se propôs a adequar a legislação previdenciária estadual à federal e com alguns ajustes locais para Sergipe.

“Dentro dessa perspectiva, a atuação da secretaria geral da mesa foi a de contribuir e subsidiar os deputados estaduais fornecendo a eles um conjunto de informações que permitissem a construção de uma proposta legislativa que procurasse minorar impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas e também, de assegurar a melhoria da arrecadação para a redução e controle do déficit previdenciário”, explicou Igor, enfatizando que o grande objetivo da previdência assegurar o benefício previdenciário a aquelas pessoas que durante muitos anos contribuíram com o serviço publico e com a sociedade sergipana.

Homenageado, o deputado Zezinho Sobral ressaltou que a honraria é um reconhecimento da instituição pela ações em favor da modernização do sistema previdenciário estadual. “Que tem o foco em proteger o aposentado e o pensionista sergipano. Trabalhamos por uma legislação eficiente para sempre servir ao povo”, disse.

