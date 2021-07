Luciano  é parabenizado pelo Sebrae sobre Plano de Desenvolvimento de Sergipe

Na manhã desta segunda-feira (12) o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo esteve na sede do Sebrae em Sergipe a convite da diretoria do órgão. A visita de cortesia contou com a participação do superintendente da Sebrae, Paulo do Eirado; do diretor técnico, Brenno Barreto; do presidente do conselho, Marco Pinheiro; do diretor administrativo e financeiro, Eduardo Prado e do chefe de gabinete do conselho, Cleiton Feijó.

Na ocasião o presidente Luciano Bispo foi amplamente parabenizado pela iniciativa da construção do Plano de Desenvolvimento de Sergipe. O plano, que foi desenvolvido pela Fundação Dom Cabral e idealizado pela Alese, tem como objetivo apontar as possibilidades de crescimento de Sergipe. A metodologia adotada considera as peculiaridades da instituição e contempla reuniões com os poderes e os vários setores da economia sergipana para traçar um perfil socioeconômico com viabilidade de crescimento. Diante desse cenário, o planejamento mapeou os setores produtivos do Estado em um processo de planejamento colaborativo, constituindo cinco etapas de trabalho: diagnóstico, coleta de informações, análise de dados, produção e apresentação.

Segundo colocou Luciano Bispo, o Plano de Desenvolvimento não foi produzido para o Governo do Estado, e sim, para todo o Estado. Revelou ainda que o diagnóstico é uma colaboração do Poder Legislativo para o futuro dos sergipanos. “É um presente desta Casa para o povo. Todos os deputados que estão somados neste Plano merecem este reconhecimento”, frisou.

De acordo com o superintendente do Sebrae, o encontro foi positivo por revelar a contribuição do Sebrae no processo de ampliação econômica do Estado. “Uma honra receber o presidente do legislativo estadual aqui no Sebrae e ao mesmo tempo é uma oportunidade de parabenizar por esse trabalho sobre o Plano de Desenvolvimento para Sergipe. Todos devem pensar o desenvolvimento do Estado, avaliar friamente os números, algo que foi feito com muita competência pela Dom Cabral, o que traz segurança para todos. As políticas públicas devem ser feitas com dados reais, para se fazer as melhores escolhas”, destacou Paulo do Eirado.

O diretor técnico do Sebrae, Brenno Barreto, explicou que o convite feito ao presidente da Alese serviu para estreitar a relação entre os órgãos e ainda, colocar em prática as perspectivas apresentadas pelo plano para o desenvolvimento do Estado.

Os diretores do Sebrae comentam sobre criação de modelos de atuação por parte do órgão para o projeto.

Para o presidente do Conselho Sebrae, Marco Pinheiro, o Plano de Desenvolvimento entregou um importante estudo econômico para Sergipe. Ele ressalta a parceria do Sebrae para dar desdobramentos ao projeto. “O plano analisou a nossa macroeconomia dos últimos 20 anos. Podemos saber onde estamos, onde erramos, e quais os caminhos futuros. O Sebrae, enquanto fomento do micro e pequeno empreendedor, irá produzir modelos de interação para ajudar esse plano de desenvolvimento”, disse.

Desdobramentos

Como fruto da reunião, o presidente Luciano Bispo convidou o Sebrae para fazer uma explanação na Casa sobre ações e serviços do órgão. Também, a construção de uma agenda conjunta entre a Alese, Sebrae e os prefeitos dos municípios para apresentar o Plano de Desenvolvimento de Sergipe. A ideia é preparar os municípios para planejamentos de investimentos futuros, de acordo com o que foi apontado pelo plano.

Foto: Joel Luiz

Por Stephanie Macêdo