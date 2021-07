Luísa Sonza está de volta! A cantora retornou às redes sociais e postou na madrugada desta segunda-feira (12) para anunciar que Doce 22, segundo álbum de estúdio, será lançado no domingo (18), dia em que comemora 23 anos

Em carta aberta aos fãs, Luísa – que está com novo visual – escreveu: “18 de julho. Nasci às 23h55 desse dia. Isso significa que no dia 18 vou ter 22 anos até os cinco minutos antes da meia-noite. Dito isso, não faria sentido (pelo menos não na minha cabeça sistemática) lançar o álbum depois dos 22. Dia 18 é a data limite. Os 45 do segundo tempo. Não dá pra adiar ele mais do que isso. Vou lançar ele a meia-noite do dia 17 pro dia 18. Meu último dia com 22. E, bem, de certa maneira estou ansiosa pra mostrar o que fiz pra vocês e principalmente pra mim, na verdade. Talvez vocês nem entendam nada neste álbum, ou entendam ele todo errado. Ou talvez vocês finalmente possam me entender. E se vocês entenderem, podem explicar pra mim? Porque eu acho que ainda não entendi nada. Mas eu sei que sinto cada parte desse álbum dentro de mim. No final é isso que importa”.

Ela continuou: “Eu quero que as músicas desse álbum não sejam sobre minha vida, sejam sobre a nossa. Quero que esse álbum seja sobre nós. Sobre você, suas vivências. Quero que você sinta esse álbum como eu sinto, seja lá o que você já viveu, que esse álbum te conforte, te divirta, te faça chorar, te faça se sentir sexy, te faça sentir raiva, coragem, prazer, poder, dor, força, muita força de preferência. Que esse álbum te faça sentir. Enfim, é isso. Voltei.”

Nos stories, Luísa gravou um vídeo cumprimentando os fãs e falou novamente sobre o lançamento do álbum. “E aí galera? Quanto tempo. Cheguei com uma novidade pra vocês… Espero que vocês gostem”, disse.

Os fãs e amigos famosos comemoraram o retorno da cantora. “Te amo”, declarou o namorado Vitão. “Seja bem-vinda de volta minha princesa”, celebrou Pocah. “Gostosa, ai que saudade de você por aqui”, escreveu Flay. “Combinado”, postou Lulu Santos.