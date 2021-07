Polícia Militar flagra dois homens durante assaltos em Campo do Brito

Na noite de sábado, 11, militares do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam dois homens por assalto no bairro Usina, na cidade de Campo do Brito.

As guarnições Guatirica 01 e 31 foram acionadas, via telefone funcional, por populares que relatavam sobre dois indivíduos realizando assaltos próximo à Panificação Balu, em um ciclomotor de cor verde.

Os militares foram imediatamente ao local e encontraram dois homens com as mesmas características informadas. Eles perderam o controle do veículo na fuga, quando avistaram a viatura, e tentaram se esconder na praça da usina, onde foram abordados. Com eles estavam os objetos subtraídos das vítimas.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia.

SSP com informações da ASCOM PM/SE