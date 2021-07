POLÍCIA PRENDE HOMEM ENQUADRADO NA LEI MARIA DA PENHA EM SOCORRO

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) efetuaram, no último sábado (10), a prisão de um homem por agredir uma mulher num depósito de bebidas que tinham em comum na cidade de Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana de Aracaju.

Segundo relato policial, a guarnição Gavião 02 foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender uma ocorrência de agressão física em um depósito de bebidas. Ao chegar ao local, os militares encontraram uma mulher e seus familiares, que informaram ter presenciado a agressão contra a vítima mulher. No local havia algumas garrafas quebradas.

Após ser abordado, o indivíduo suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido juntamente com as outras partes para a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) da Polícia Civil.

