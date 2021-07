PREFEITURA ABRIRÁ INSCRIÇÕES DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM PARCEIRA COM O SENAI

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, iniciará, na próxima quarta-feira, dia 14, o período de inscrições para o preenchimento de 20 vagas para o curso de Servente de Obras, o qual tem carga horária de 60 horas.

As inscrições poderão ser realizadas de 9h às 11h30 na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) no bairro 17 de Março, e na quinta-feira, 15, pela tarde, das 14h às 15h, no mesmo local.

A iniciativa é resultado da aplicação de recursos financeiros oriundos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD), indicador desenvolvido pelo Ministério da Cidadania que mostra a qualidade da gestão local do Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único (CadÚnico).

De acordo com a secretária-adjunta da Assistência Social de Aracaju, Selma França, cerca de 100 cidadãos aracajuanos de baixa renda já foram beneficiados com outras qualificações ofertadas na área da construção civil.

“Com muita alegria, finalizamos os cursos de Armador de Ferragens, Auxiliar de Manutenção e Reparos Prediais, Auxiliar de Topografia, além de Carpinteiro e Obras e Instalador Hidráulico. Nesta pandemia, muitas famílias se encontram em situação de vulnerabilidade temporária. Entendendo o contexto, tivemos a preocupação de oferecer qualificações profissionais em uma área que tem crescido no atual momento. É gratificante notar a satisfação de cada aluno e que, de alguma forma, conseguimos ajudar ao próximo”, destacou.

Para participar, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e ter concluído o 5º ano do ensino fundamental. As aulas serão iniciadas no dia 19 deste mês na UQP da Fundat no 17 de Março, com o término previsto para 6 de agosto. Após a finalização das aulas, serão entregues os certificados de conclusão do curso.

Documentação necessária (originais e cópias):

– RG;

– CPF;

– Comprovante de residência recente;

– Comprovante de escolaridade (caso não possua, será assinado um termo de autodeclaração de escolaridade no local da inscrição);

– Apresentação da Folha Resumo do CadÚnico para comprovação do Número de Identificação Social (NIS).

Foto assessoria