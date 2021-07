Prefeitura de Socorro emite nota pública após evento no Ginásio do Sesi

A Prefeitura de Socorro, por meio do prefeito Luis Inaldo da Silva, vem a público expressar a insatisfação com a realização de um evento realizado na tarde desse domingo, 11, no Ginásio do Sesi, localizado no Marcos Freire I. O referido evento não obedeceu a qualquer regra de segurança para evitar a propagação do Coronavirus, fugindo totalmente das medidas que nossa gestão tem adotado no dia a dia, justamente para proteger a nossa população.

Temos sido vigilantes e rigorosos no cumprimento destas medidas, como o incentivo ao uso de máscara, à higienização de mãos e a evitar aglomerações de qualquer sorte. Nossas instituições como Guarda Municipal, Defesa Civil e Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Sanitária, têm feito um importante trabalho de orientação junto à população.

Assim, informamos que, tão logo a gestão municipal tomou conhecimento do referido evento, foi determinado a imediata suspensão do mesmo e acionada a Guarda para fazer cumprir a determinação. Da mesma forma que, usando nossa prerrogativa e com o objetivo de proteger a municipalidade, o município tomará as providencias, inclusive, responsabilizando aqueles que, sem o conhecimento da prefeitura, autorizaram a realização do evento.

Da assessoria