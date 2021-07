Prefeitura investigará avião que sobrevoou e aplicou produto no Platô de Neópolis

A Prefeitura de Neópolis, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, tomou conhecimento da denúncia efetuada por moradores do Povoado Tenório acerca de um avião que tem sobrevoado a região do Platô de Neópolis para aplicar um produto de origem desconhecida.

Os populares alegam que o produto é um agrotóxico adotado em plantações de cana-de-açúcar e que a utilização deste tem respingado e gerado prejuízos à saúde da comunidade que reside vizinho ao espaço de aplicação.

Assim que tomou conhecimento da situação, o secretário do Meio Ambiente, Paulo dos Santos, esteve no local da denúncia e dialogou diretamente com técnicos responsáveis da empresa proprietária do lote com plantação de cana-de-açúcar. No local, o secretário recebeu a informação de que o produto aplicado se trata de um adubo folear, cuja utilização tem atendido todas as normas e legislação vigente no país.

A empresa também informou que o avião utilizado possui todas as licenças e certificações necessárias para os sobrevoos na região.

Em posse das informações colhidas no local, com a empresa e com a comunidade, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente definiu pela investigação do caso, comunicando-se diretamente com a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema).

“Queremos esclarecer essa situação. Há uma comunidade denunciando e há uma empresa se defendendo e informando que utiliza um produto legal, sem prejuízos à saúde da população. São duas versões e o nosso papel é o de fiscalizar e levar a verdade para os neopolitanos”, declarou o secretário Paulo dos Santos.

Por Daniel Rezende