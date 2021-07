PREFEITURA MANTÉM ALERTA DE CHUVA ATÉ A TERÇA-FEIRA, EM ARACAJU

O final de semana foi de chuva, em Aracaju, e durante o período de tempo fechado, a Prefeitura, através da ação integrada de órgãos municipais, se manteve em monitoramento por toda a cidade, alerta para possíveis riscos à população. Apesar de as últimas 24 horas não terem apresentado chuva intensa, com um acumulado de 25 milímetros, a preocupação das equipes foi com as encostas, devido ao solo molhado, o que poderia possibilitar deslizamento de terra e outros perigos.

Neste domingo, 11, portanto, as ações de monitoramento tiveram como foco, além das encostas, os rios e canais da cidade que, por conta do prolongamento do período chuvoso, têm recebido uma grande quantidade de água pluvial. Ainda assim, conforme destacou o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, ao longo do final de semana, não foram registradas ocorrências preocupantes a respeito da chuva.

“O mês de julho tem sido mais chuvoso que o de costume. Aracaju já tem um acumulado, nos primeiros 11 dias de julho, de 266 milímetros, o que ultrapassa o volume esperado para todo o mês. No entanto, são chuvas espaçadas, que têm caído de forma moderada, o que tem feito com que a cidade responda bem. Nos últimos dias, nossa preocupação tem sido as encostas, já que o solo não tem tido tempo de secar, o que pode aumentar o risco de deslizamento. Por isso, temos reforçado o monitoramento nas áreas de risco e nos mantendo atentos aos chamados da população”, ressalta o major.

Contudo, a estimativa de tempo fechado que seguiria até esta segunda, 12, foi prolongada para a terça-feira, 13. “Recebemos o alerta do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e, assim, estenderemos o alerta também para a população”, completa o coordenador da Defesa Civil de Aracaju.

Diante de situações de possíveis riscos, como queda de árvores, pontos de alagamento e rachaduras nas residências, a população deve acionar a Defesa Civil de Aracaju através do número emergencial 199, que funciona 24h.

Além do serviço de Alerta por SMS 40199, que possibilita o envio de mensagens com previsões climáticas e outras informações oficias da Defesa Civil, diretamente para o celular do cidadão, também é possível acompanhar informações sobre as condições climáticas, da capital, através da plataforma ClimAju, disponibilizada no site da Prefeitura de Aracaju, com dados atualizados e imagens de pontos estratégicos da cidade, em tempo real.

SMS 40199

Com mais de 51 mil cadastrados realizados, o serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que possam ocorrer.

Para realizar o cadastro, basta enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e inserir, no campo de texto, o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. Ao enviar a mensagem, o solicitante receberá a confirmação de cadastro e estará com o celular habilitado para receber os alertas da Defesa Civil. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Foto: Marcelle Cristinne