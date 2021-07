São Cristóvão abre processo seletivo para estagiário na área de educação

A partir desta segunda-feira (12), a Secretaria Municipal de Educação, por meio do CEMPRE, Centro de Estágio e Emprego , estará fazendo inscrição para estágio não obrigatório e remunerado para áreas distintas. Com vagas para contratação e cadastro reserva.

O edital com todas as informações está em nosso site, pelo www.saocristovao.se.gov.br, no banner do Programa de Estágio (lado direito central).

É preciso ter idade mínima de 16 anos ou a completar durante a validade do Edital e apresentar a seguinte documentação (original e cópia): carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência; histórico escolar com a avaliação de cada disciplina frequentada no período estudado.