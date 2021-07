SMTT realiza operação para combater o transporte irregular de passageiros

O transporte remunerado de pessoas ou bens quando não licenciado para esse fim é infração gravíssima, sujeito a multa e medida administrativa de remoção do veículo. Para combater esse tipo de infração prevista no Artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) está realizando uma série de ações preventivas. Nesta segunda-feira, 12, uma operação foi montada no cruzamento entre as avenidas Santa Gleide e Lauro Porto, em parceria com a SMTT de Nossa Senhora do Socorro.

Os agentes abordaram diversos veículos e táxis bandeira e lotação também tiveram a documentação veicular verificada. Para o superintendente Renato Telles, o objetivo dessa operação é fazer valer o que determina o CTB e coibir o serviço ilegal.

“Estamos reforçando o trabalho de fiscalização para que as pessoas tenham acesso a um transporte mais seguro, em que os condutores e veículos são devidamente licenciados para esse fim, conforme a legislação de trânsito determina”, explica Renato.

O diretor de transporte públicos da SMTT, Antônio Vasconcelos, ressalta que essas ações continuarão sendo realizadas em pontos estratégicos da cidade. “Queremos evitar o transporte irregular de passageiros, sobretudo aquele que é realizado de um município para outro, na região metropolitana. Por isso, estamos reforçando esse trabalho e em vários pontos de acesso à cidade”, disse.

Informações e foto SMTT