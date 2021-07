Unimed Sergipe oferta serviços de atendimento ambulatorial no Nais

Com o objetivo de evitar superlotação na unidade hospitalar e nas redes credenciadas, a Unimed Sergipe realiza atendimentos eletivos e não emergenciais no ambulatório do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (Nais). Com cerca de 900 e 950 atendimentos mensais, o ambulatório oferta uma série de serviços que vão desde a retirada de pontos a administração de medicamentos endovenosos e intramusculares.

O atendimento acontece de segunda a domingo e também aos feriados, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h. Entre os serviços ofertados estão o núcleo especializado em tratamento de feridas, troca de dispositivos, como sonda vesical de demora, sonda de gastrostomia balonada; retirada de pontos e drenos.

“Além disso, temos um serviço de ambulatório de medicações, com uma sala equipada para administração de medicações agudas e imunobiológicos. Lá são administradas as medicações prescritas para os usuários do pleno, reposição férrica, antibioticoterapia e as medicações imunobiológicas”, explica a enfermeira responsável pelo ambulatório, Roberta Texeira.

Todos os atendimentos ambulatoriais do Nais são realizados com solicitação e relatório médico, apresentado no momento da admissão e cadastro. O Núcleo de Feridas, por exemplo, é direcionado a todos os pacientes acometidos por ulcerações agudas e crônicas, como úlceras vasculares, cirúrgicas, úlceras diabéticas, lesões traumáticas e queimaduras.

Já os pacientes assistidos na sala de medicações são os usuários do plano Unimed Pleno, atendidos pelas médicas de plantão e com prescrição para administração de medicações de emergência, intravenosas e/ou intramusculares.

A administração de medicações imunobiológicas é destinada aos pacientes com doenças autoimunes e/ou degenerativas, feita de segunda a sexta, em horário comercial, previamente agendadas e com guia de autorização do convênio. O trâmite é realizado pela central de coordenação de atendimento, através do número 2107-8700.

“As demais medicações como reposição férrica e hormonal, o paciente deve trazer a medicação juntamente com relatório para administração da medicação na unidade. Os pacientes encaminhados para tratamento com antibioticoterapia acontece tanto por meio da equipe de captação para desafogar o hospital e melhor comodidade para o paciente, como por meio de demanda espontânea, apresentando prescrição médica”, pontua a enfermeira Roberta.

Equipe Agô