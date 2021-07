Vacina contra Covid-19 em Aracaju: veja quem pode ser vacinado nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (12), serão aplicadas as primeiras e segundas doses para pessoas com 34 anos, além dos demais públicos que já vinham sendo priorizados, como gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades, profissionais da saúde, educação, forças de segurança e do transporte público, além da aplicação da segunda dose nas pessoas aptas a completarem o ciclo vacinal.

É necessário apresentar documento de identificação, com foto, e comprovante de residência de Aracaju. Para receber a vacina no drive-thru da Sementeira e no posto itinerante do 28º Batalhão de Caçadores é preciso, também, realizar o cadastro no portal “VacinAju” para emissão do código autorizativo.

Quem pode ser vacinado