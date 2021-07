VALADARES FILHO CONFIRMA PSB IRÁ INTENSIFICAR OPOSIÇÃO AO GOVERNO BOLSONARO

O presidente estadual do PSB, ex-deputado federal Valadares Filho, participou no final de semana de uma reunião virtual do Diretório Nacional do partido, com a presença do presidente Carlos Siqueira. Três pontos principais foram discutidos durante o encontro.

O primeiro, segundo Valadares Filho, é a intensificação que o partido fará em todo o país no combate ao governo do presidente Jair Bolsonaro. “Vamos estimular a militância, os seguimentos partidários, os diretórios regionais, como também a sociedade como um todo, para combater os desmandos desse governo, que tem feito muito mal ao país. Principalmente na gestão da pandemia, com atitudes que têm sido a grande responsável pelos dados alarmantes, com mais de 530 mil mortes”, criticou o presidente estadual.

Também na reunião virtual, os dirigentes do PSB reafirmaram o compromisso que o partido será protagonista de uma frente progressista em defesa da democracia, da ciência e dos mais vulneráveis. De acordo com ele, a direção nacional está muito otimista com a união de forças políticas para derrotar Bolsonaro 2022.

“As últimas pesquisas mostram uma reprovação recorde do governo Bolsonaro. Mais da metade dos brasileiros rejeita a forma como ele administra o país. É uma gestão perdida, despreparada e agora cercada por denúncias de corrupção envolvendo compra de vacinas, essenciais para salvar vidas”, relata Valadares Filho.

O terceiro ponto foi a confirmação da realização dos congressos municipais, estaduais e o nacional, que ocorrerá em abril de 2022, quando o PSB tomará as decisões em relação às alianças voltadas ao pleito de outubro.

POR ASCOM/PSB-SE