Vereador apresenta requerimento  para que unidade de Estância seja denominada Dr. Marinildo de Vasconcelos

O Vereador Artur Oliveira Nascimento (PT) apresentou Requerimento ao Senhor Christian Oliveira, Presidente do Ipesaúde, no sentido de que este promova meios e medida junto aos órgãos de direito e gestão de patrimônio daquela instituição para que a Unidade de Saúde de Estância passe a ser denominada DR. MARINILDO DE VASCONCELOS SOARES.

Formado na referencial Escola Baiana de Medicina, em Salvador, e admitido em 1974 na Fundação Nacional de Saúde, Marinildo de Vasconcelos Soares, nascido em Jacobina (BA) em 17 de abril de 1946 e falecido em 16 de novembro de 2019, prestou relevantes serviços ao Estado de Sergipe, atuou em cidades como Aracaju, Propriá, Cristinápolis, mas sobretudo em Estância, onde criou referência humanística e profissional de excelência com amplo respaldo de carinho e respeito da população sem reserva de segmentos e onde atuou até o ano de 1993 ao ser transferido para Salvador.

Para o legislador proponente, Dr. Marinildo foi um nome da medicina feita de ciência e grandeza do coração a quem a história precisa reservar selo de evidência de valor pela preservação da sua memória, por isso, “com senso de sentido de justiça e com consciência de mérito do nosso intuito aguardo que a sugestão seja liquidamente acatada pelo Ipesaúde”, concluiu Artur Oliveira.

Da assessoria