Visitação a bens que serão leiloados tem início nesta segunda-feira, 12

A partir desta segunda-feira, 12, ficam disponíveis para visitação os lotes do leilão de bens inservíveis que será realizado pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog). Os interessados podem vistoriar os materiais até a quinta-feira, dia 15, das 10h às 14h.

Os lotes estarão disponíveis de acordo com o edital. Treze lotes estão na rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 290, bairro Ponto Novo; na rua Carlos Correia, 520, bairro Siqueira Campos está apenas um lote com diversos equipamentos; e na sede da Guarda Municipal de Aracaju, localizada no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira) há dois lotes. Clique aqui para conferir quais os itens de cada lote.

O leilão, que será o primeiro de 2021, acontece na sexta-feira, dia 16, a partir das 9h30, e será realizado exclusivamente na modalidade virtual. O certame tem como objetivo a venda de materiais que, após avaliação, não mais servem para uso dos setores da administração municipal. A expectativa é arrecadar um montante superior a R$62 mil, que será destinado para ações desenvolvidas pelo Executivo municipal.

Os interessados devem acessar o site www.rjleiloes.com.br, até 48 horas antes do início do evento, ou seja, até as 9h30 do dia 14, e preencher o cadastro. Estão aptas a oferecer lances pessoas inscritas no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e/ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sendo vedada a participação de empresas em consórcio.

