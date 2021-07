Zezinho entregará Dominique à Polícia Federal, em ‘Salve-se Quem Puder’. O brucutu será herói e entregará provas contra a quadrilha de Dominique à consulesa Adriana

Alexia (Deborah Secco), Luna (Juliana Paiva) e Kyra (Vitória Strada) estão a um passo de colocarem a quadrilha de Dominique (Guilhermina Guinle) na cadeia e finalmente se libertarem do Programa de Proteção à Testemunha. Para isso, elas vão contar com a ajuda de seu protetor, Zezinho (João Baldasserini). No capítulo desta segunda, 12/7, o brucutu virará herói e salvará o dia entregando à consulesa Adriana (Ana Carbatti) os documentos que comprovam a ligação de Dominique à organização criminosa.

Renzo (Rafael Cardoso) conseguiu levar os arquivos que incriminam Dominique à Labrador, onde Alexia e Zezinho o aguardavam. No entanto, eles não contavam com a sordidez da vilã, que vai se aproveitar dos sentimentos que o sobrinho nutre por Alexia para ameaçar a atriz de morte e fazê-la de refém. Com medo de perder a mulher que ama, Renzo não terá outra alternativa que não devolver à tia os documentos que a incriminam.