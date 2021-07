Alunos de Fisioterapia da UNINASSAU atuam durante Jogos Universitários

A competição é a maior da América Latina na modalidade universitária e teve a edição realizada na praia na última semana

Aracaju sediou os Jogos Universitários Brasileiros – JUBS Praia, que aconteceram na última semana na Orla de Atalaia. A maior competição universitária da América Latina contou com a participação da equipe de Fisioterapia da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, formada por alunos do 4º ao 10º período, monitorados por preceptores da Instituição. Foram ofertadas aplicações de bandagens, liberação miofascial em atletas, além de eletroterapia, termo terapia, fotobiomodulação e primeiros socorros.

A coordenadora do curso de Fisioterapia na UNINASSAU Aracaju, Elisama Guimarães, explicou que a 69ª edição do evento, promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário – CBDU, aconteceu com 10 modalidades que integraram o programa esportivo da competição: entre elas se destacaram basquete 3×3, beach soccer, beach hand, futevôlei, beach tênis e vôlei de praia. “Para nós foi mais que importante estar num evento de porte internacional, e para nossos alunos a experiência foi única e o aprendizado grandioso”, afirmou Elisama.

O JUBS, que teve início no último dia 05, encerrou na sexta-feira, 09, com jogos que aconteceram todos os dias entre 9h e 17h. A professora frisou que os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar, aprender e aplicar os conhecimentos adquiridos no curso. “A participação fortaleceu o currículo e ampliou a experiência profissional na especialidade da Fisioterapia Desportiva, área em que o fisioterapeuta é de fundamental importância”, assegurou a coordenadora da UNINASSAU.

Elisama observou ainda que, desde 2018, todas as competições do calendário CBDU recebem o nome de JUBS, que juntas formam a temporada do anual. “Assim, em um único ano, há diversos Jogos Universitários Brasileiros. A etapa final é o maior evento realizado pela CBDU e, só em 2019, a 67ᵃ edição, reuniu mais de sete mil participantes de todo o país”, conclui a professora.

Foto assessoria

Por Suzy Guimarães