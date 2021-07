Associações da agricultura familiar são beneficiadas com emendas de Laércio Oliveira

Três associações de pequenos agricultores do interior do Estado foram beneficiadas com recursos de emendas do deputado federal Laércio Oliveira (PP) no valor de R$ 299.980,18. Nesta segunda-feira, 12, os representantes das associações receberam o Termo de Liberação de Recursos concedido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), através da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O crédito será utilizado para a compra de alimentos produzidos pelas associações e posterior distribuição entre a população mais carente, através do Programa de Aquisição de Alimentos.

Foram beneficiadas a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Guararema, em Umbaúba; Associação Comunitária Família Agrícola do Projeto de Assentamento Caraíbas, em Japaratuba; e Núcleo de Desenvolvimento Sustentável, de Indiaroba.

“Quero parabenizar as associações pelo trabalho importante que vocês realizam. Estes recursos serão destinados para a agricultura familiar, para aquisição de alimentos que serão doados para a população mais carente do nosso Estado. Uma ação concreta e efetiva que chega de verdade para àqueles que mais precisam. Esse é o nosso compromisso, assistir a todos e cuidar da agricultura familiar”, disse o deputado Laércio Oliveira, ao informar que mais recursos serão destinados para o programa.

A presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Guararema, Viviane Oliveira Araújo Santos, agradeceu ao parlamentar pelo apoio. “Não tenho palavras para agradecer ao deputado Laércio Oliveira, pois é a segunda vez que nós fomos contemplados, a primeira foi um trator. Mais uma vez ele olhou para a nossa comunidade com toda a sua preocupação. Só tenho a agradecer e que você continue olhando para a nossa população”, disse

Isaque dos Santos, do Núcleo de Desenvolvimento Sustentável, lembrou que o agricultor vem sofrendo para vender seus produtos neste período de pandemia, e que este recurso será um alívio para todos. “Com esse crédito, o agricultor tem a certeza que seu produto será comercializado, que ele vai garantir o sustento da sua família”, pontuou. “Esse é um momento de muita alegria. Obrigado, Laércio Oliveira, por ajudar nós do campo, da agricultura familiar. Esse crédito possibilitará que a gente continue trabalhando”, comentou Josevaldo de Souza, da Associação Comunitária Família Agrícola.

Presenças

Participaram da entrega do Termo de Liberação de Recursos o superintendente do Mapa, Haroldo Araújo; o superintendente da Conab, José Resende; o diretor administrativo e financeiro, Leandro Coelho; o coordenador do Programa de Aquisição de Alimentos, Francisco Carlos; e os secretários parlamentares Adalberto Cardoso e Glória Sena.

