Belivaldo e demais governadores se reúnem com Ministro da Saúde para acelerar a vacinação

A reunião aconteceu por meio de videoconferência entre o Fórum Nacional de Governadores e o ministro Marcelo Queiroga

O governador Belivaldo Chagas participou nesta terça-feira (13), de videoconferência entre o Fórum Nacional de Governadores e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com o objetivo principal de buscar acelerar a vacinação contra a Covid-19 no Brasil.

Dentre as várias pautas que foram levadas ao Ministério da Saúde está a antecipação da 2ª dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca, de 90 para 60 dias. Este protocolo já está sendo adotado nos Estados Unidos e na Europa e será feita uma consulta ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) para que isso seja utilizado em todos os estados brasileiros.

Segundo Belivaldo, também foi solicitado um calendário semanal de entrega das doses pelo Ministério da Saúde até outubro, para que os estados possam organizar um cronograma próprio. “O Governo Federal também ficou encarregado de enviar uma nota técnica para todos os estados com recomendações e protocolos para o retorno das aulas presenciais no país inteiro, já a partir de agosto”, disse.

Em relação à Sputnik V, que tem previsão de chegada ao país neste mês, o Ministério da Saúde ainda vai decidir se as doses vão integrar o PNI. Neste caso, o Governo Federal adquiria as doses e as distribuiria proporcionalmente entre todos os estados.

“Todas as propostas, assim como a vacinação de menores de 18 anos, serão levadas e discutidas pelos representantes da Saúde dos estados, municípios e Ministério na próxima reunião do PNI, que vai acontecer ainda nesta semana”, informou o governador de Sergipe.

Foto assessoria