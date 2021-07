Betão do Povo nega desavença com Fábio Henrique e Adilson Júnior

Diante de nota publicada pelo NE Notícias nesta terça-feira, 13, informando que Betão do Povo teria rompido politicamente com o deputado federal Fábio Henrique (PDT) e com o irmão Adilson Jr. (PSD) por falta de acolhimento pós-campanha, Betão sentiu a necessidade de um esclarecimento maior.

Segundo ele, nenhum depoimento seu foi enviado ao portal com tais informações e que continua amigo tanto de Fábio Henrique, como de Adilson Júnior, independente de política.

Além disso, explicou que a decisão tomada foi em apoiar um político de São Cristóvão a disputar um cargo para deputado estadual, já que Guaberto teria anunciado o desejo de concorrer a deputado federal.

“O período eleitoral já passou e trilhamos caminhos diferentes. Tomei a decisão de ajudar o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, a trazer melhorias para a cidade e isso não faz com que eu tenha desavença nenhuma com Fábio Henrique e Adilson Júnior”, explicou.

Desta forma, a única afirmação política é de que Betão já decidiu quem apoiar para Deputado Estadual, sendo Paulo Júnior, e para Deputado Federal Francisco Guaberto.

Assessoria Betão do Povo