Câmara Municipal publica processo para eleição da Mesa Diretora (2023 – 2024)

Canindé de São Francisco/SE – Visando dar maior transparência pública nas ações do Poder Legislativo, a Câmara Municipal sob a presidência do vereador Adilson Galindo (PT), publicou o Edital de Convocação n° 001/2021 que determina a abertura do processo eleitoral para eleição da Mesa Diretora correspondente ao biênio 2023 e 2024.

Com a abertura do processo, os vereadores que tiverem interesse em formação de chapa para concorrerem, deverão realizar o registro entre o dia 13 até 15 de julho no horário das 07 às 13 horas por meio de requerimento.

Segundo o Art. 1º a eleição ocorrerá em sessão extraordinária no dia 15 de julho às 18 horas, cujo inciso 1º determina que seja feito na presença da maioria absoluta do membros da Câmara Municipal, vereadores. No inciso 2º fica claro que a apuração será feita pelo presidente da Câmara, nesse caso, Adilson Galindo, com o auxílio do 1º Secretário que promulgarão o nome da chapa vitoriosa.

O novo presidente tomará posse em 1º de janeiro de 2023.

Por Innuve Comunicação