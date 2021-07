Carro bate em poste de energia e condutora fica ferida na Zona de Expansão de Aracaju

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) informa que foi registrado um acidente na Rota de Fuga (Zona de Expansão), por volta das 6h30 desta terça-feira (13).

A condutora do veículo Fiat Uno colidiu em um poste, que caiu e interditou parte da via. As informações são de que a condutora foi socorrida pelo SAMU e as causas da ocorrência ainda são desconhecidas.

A SMTT informa ainda que há um bloqueio parcial no trânsito da região, mediado por agentes da SMTT, até que a Energisa faça a remoção do poste e conclua o serviço necessário em segurança.

Com informações e foto da SMTT