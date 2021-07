CEF: senadora intercede e pede ações que visem o desenvolvimento econômico de Sergipe

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) intercedeu, junto à Caixa Econômica Federal, para que Sergipe fosse incluído no roteiro nacional de abertura de agências especializadas em agronegócio. Ela contou que, pela primeira vez, a Caixa está participando do Plano Safra 2021 e 2022 e, por isso, contará com R$ 35 bilhões para empréstimos com juros diferenciados, especialmente, voltados para financiamento de projetos de apoio a médios e pequenos produtores rurais, incluindo a agricultura familiar.

“É uma grande injeção de recursos que trará novos investimentos e promoverá trabalho e renda, assegurando o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou, ressaltando que, também, solicitou a abertura de novas agências em municípios com mais de 12 mil habitantes, como Nossa Senhora do Socorro, segundo mais populoso do Estado. “É essencial que haja um maior contingente para atendimento, especialmente, nesse momento de pandemia para que as aglomerações sejam evitadas. Está lá um dos maiores PIB do Estado e tem apenas uma unidade da Caixa”, lembrou.

Além de Socorro, cerca de 40 outros municípios devem ser contemplados com as agências, contribuindo para o desenvolvimento local, através da geração de renda. “É uma forma de desafogar os trabalhadores da instituição e, também, de favorecer correntistas, usuários e comunidades do entorno”, disse Maria do Carmo.

Maria, também, cobrou a convocação imediata dos concursados da Caixa em Sergipe, que, segundo a parlamentar, já se encontram aptos a iniciarem o trabalho de atendimento à população. “Temos certeza que o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, será sensível a esses pleitos, pois garantirão mais investimentos para a agricultura e pecuária, empregos e prestação de atendimento mais compatível com as restrições sanitárias e com as necessidades do povo”, declarou a senadora.

