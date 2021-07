CRA-SE concede até 100% de desconto em juros e multas

O Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) aderiu a Resolução Normativa CFA Nº 600, aprovada no mês de junho, que concede até 100% de desconto sobre juros, multas e correções monetárias para conciliações administrativas e judiciais. O parcelamento é referente a débitos anteriores a 2020, podendo ser pagos em parcela única ou dividido em até 24 vezes.

A Resolução Normativa dispõe sobre o Programa Especial de Parcelamento Incentivado, destinado a promover a regularização de dívidas. O documento foi aprovado durante o Fórum dos Presidentes do Sistema CFA/CRAs, realizado na sede o Conselho Federal de Administração (CFA).

Para ter acesso aos benefícios, é necessário assinar o Termo de Conciliação de Dívida perante o CRA-SE e manifestar expressa desistência do parcelamento em curso. A solicitação poderá ser feita através dos canais de atendimento do conselho pelos telefones (79) 3214-2229/98877-7967 (WhatsApp) ou pelo e-mail atendimento@crase.org.br .

De acordo com o presidente da autarquia, Adm. Jorge Cabral, está é a oportunidade dos registrados inadimplentes voltarem a exercer a profissão legalmente. “A pandemia trouxe muitas dificuldades financeiras para milhares de pessoas e com este parcelamento, estamos oferecendo a oportunidade dos registrados quitarem seus débitos da melhor forma possível, de acordo com sua condição financeira”, salientou.

Por Danilo Cardoso