Defesa Civil de Aracaju emite alerta de chuvas para as próximas 48 horas

A Prefeitura de Aracaju está com as suas equipes em atenção para a possibilidade de chuvas moderadas, na capital, nas próximas 48h. Com o objetivo de informar a população sobre a instabilidade, a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil de Aracaju, emitiu alerta via serviço SMS 40199.

O aviso foi divulgado, na manhã desta terça-feira, 13, pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a partir do qual os órgãos da gestão municipal reforçam as ações de monitoramento, com ênfase nas áreas de risco da capital. Medidas preventivas são executadas sistematicamente para a redução de impactos.

“Nossas equipes atuam de maneira coordenada, junto aos demais órgãos, tanto para executar ações preventivas quanto para proporcionar uma rápida resposta, conforme as necessidade que possam surgir e para atendimento à população”, salienta o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida.

Segundo a Defesa Civil de Aracaju, o acumulado de chuva, nesse mês de julho, já soma, aproximadamente, 280 milímetros (mm). “Isso corresponde a 60 mm a mais que o esperado para todo o mês, que era de 220 mm. Esse volume nos faz ampliar a atenção para os rios e encostas, no sentido de assegurar uma rápida resposta”, ressalta o coordenador do órgão, major Sílvio Prado.

Para situações emergenciais, a população pode acionar a Defesa Civil através do número 199. O serviço funciona 24h, todos os dias da semana e deve ser acionado caso sejam observadas situações de anormalidade, que possam ser provocadas pela chuva.

SMS 40199

Com mais de 51 mil números cadastrados, o serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que possam ocorrer.

Para realizar o cadastro, é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Fonte e foto assessoria