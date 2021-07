Denarc cumpre mandado de prisão por tráfico e apreende drogas em Aracaju

O Departamento de Combate ao Narcotráfico (Denarc) cumpriu o mandado de prisão de Everaldo Pierre Santos, conhecido como “Carroceiro”, 23. Ele foi preso no final da tarde dessa segunda-feira (12).

De acordo com as informações policiais, inicialmente, foi presa Eunice Silva Almeida, no dia 28 de junho, no conjunto Olaria, em Aracaju. Nessa ação policial, foram apreendidos 12 tabletes e mais quatro porções de entorpecente em uma casa.

Após o aprofundamento das investigações, foi identificado que o companheiro de Eunice, Everaldo Pierre Santos, era suspeito de praticar o tráfico de drogas junto com ela. Diante da constatação, foi pedida a prisão junto à Justiça.

Com o mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário, Everaldo foi detido nessa segunda-feira. Ambos foram indiciados por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Ainda conforme o apurado, Everaldo possui passagem criminal por roubo majorado, quadrilha ou bando, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte irregular de arma de fogo.

Fonte e foto SSP