DEPUTADO ZEZINHO SOBRAL ESTIMULA AÇÕES DE AVANÇOS NA EDUCAÇÃO DE SERGIPE

Defensor do fortalecimento da educação sergipana, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) mais uma vez retornou à Escola Estadual João Ribeiro, em Laranjeiras, para acompanhar os avanços das melhorias estruturais que acontecem no prédio da instituição. Ciente das necessidades de melhorias estruturais nas unidades educacionais de Laranjeiras, Sobral destinou parte de suas Emendas Impositivas para o ano de 2020 para esta unidade da Rede Estadual de Ensino e os resultados já estão visíveis.

“Já é possível ver as melhorias fruto das emendas impositivas que destinamos para a reforma. O telhado já está pronto e a parte elétrica e hidráulica está bem adiantada. Estou acompanhando cada etapa da execução da obra e buscando o melhor para os alunos, professores e a comunidade escolar”, afirma Zezinho Sobral.

Além dessas melhorias, a Seduc realiza outras intervenções importantes na João Ribeiro como pintura, reparos, revisão hidrossanitária, execução de nova acessibilidade, recuperação dos rebocos danificados, instalação de luminárias em LED. “É perceptível o avanço estrutural que promoverá conforto e fortalecerá a dignidade de todos que frequentam esta unidade escolar. Agradeço à Seduc por tudo que tem feito e parabenizo a direção do João Ribeiro pela gestão humanizada que fortalece o sentimento de pertencimento da comunidade escolar com a instituição”, reforça Zezinho Sobral, destacando que “essa escola tem grande importância para as famílias de Laranjeiras e dos povoados”.

Zezinho Sobral recorda que destinou emendas impositivas para mais três instituições de ensino em Laranjeiras: o colégio Estadual Profª Zizinha Guimarães, a Escola Estadual Cônego Filadelfo e a Escola Rural do Povoado Mussuca (que também está em reforma). “Tenho compromisso com todo o povo de Laranjeiras, fortaleço a cada dia o diálogo com os laranjeirenses e trabalho bastante para atender os anseios de toda a população. Também destinei emendas para compra de computadores para laboratórios de informática do Cônego Filadelfo, da João Ribeiro e da Zizinha Guimarães, todos já entregues e contemplados”, destaca.

Baixo São Francisco

Esta semana, o deputado estadual Zezinho Sobral retornou ao município de Neópolis, para visitar a Escola de Ensino Fundamental Sagrada Família, que atualmente funciona no prédio da antiga Escola Aminthas Diniz. A Sagrada Família é referência em educação para a região do Baixo São Francisco.

“Uma escola é muito mais que um prédio físico. É formada por alunos, pais e uma equipe comprometida com a educação da comunidade. Mesmo em outro endereço, a Escola Sagrada Família continua apresentando o maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de Neópolis e de toda a região do Baixo São Francisco, sendo destaque em adequação idade/aluno versus série escolar, não evasão e no esporte nas competições escolares”, afirma Zezinho Sobral.

O deputado conversou com funcionários da instituição e se colocou à disposição para sempre somar no diálogo para a construção de projetos e ações para fortalecer a educação na região. “Essa é mais uma escola que tem se reinventado na pandemia e traz esperança para os jovens do Baixo São Francisco. Sergipe desenvolve um modelo de educação centrado no fortalecimento do ensino/aprendizagem e na formação do cidadão para o futuro. Educação é transformação para um futuro melhor”, enaltece.

