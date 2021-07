Educação  divulga resultado final do processo seletivo para diretor de escola

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulgou nessa terça-feira, 12, o resultado final do processo seletivo para diretor de escola da Rede Estadual de Ensino. Foram abertas vagas para o cargo de diretor de 36 escolas estaduais, inicialmente. Inscreveram-se 92 professores em todas as diretorias regionais de educação disponíveis. A seleção envolveu um rigoroso processo em quatro etapas: inscrição, entrega de currículo, análise do plano de gestão e banca examinadora, além de preencher os requisitos para o certame.

O diretor de Recursos Humanos da Seduc, Jorge Costa, informa que, caso haja vacância de cargos de direção na própria regional de educação, poderá fazer o relocamento dos classificados. No fim dessa fase de relocamento, em caso de ainda permanecer a vaga, o Departamento de Recursos Humanos poderá convidar os classificados em cadastro reserva para preencher o cargo.

Para ter acesso os interessados deverão acessar o portal oficial da Seduc (www.seduc.se.gov.br), no link Editais e Seleções.

Requisitos

Para participar do processo seletivo, o candidato teve que atender aos seguintes requisitos: ser integrante do quadro permanente do Magistério Público Estadual de Sergipe; ter escolaridade de nível superior com graduação em quaisquer das licenciaturas que componham a Educação Básica; ter cumprido o estágio probatório até o ato da inscrição; não ter sofrido qualquer sanção por meio de processo administrativo disciplinar nos últimos cinco anos; não estar respondendo a processos administrativos disciplinares; não ter pendências quanto à prestação de contas dos cargos e das funções de gestão exercidos; e não ter dois vínculos empregatícios. Os resultados do processo seletivo serão divulgados no portal da Seduc.

Seleções anteriores

No ano de 2019, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura realizou processo seletivo para diretor de escola, visando a profissionalizar e democratizar a gestão da Educação pública no Estado e melhorar os índices educacionais das escolas estaduais. A ação fez parte da política do governador Belivaldo Chagas, cumprindo uma promessa de campanha. Na época foram ofertadas 284 vagas para integrantes do quadro permanente do magistério público estadual de Sergipe. Também foi realizado o processo seletivo para o cargo de coordenador escolar, motivando a gestão democrática na rede estadual.

Assessoria de Comunicação da SEDUC