Eleições com dificuldades

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Sente-se um recuo nas conversas sobre sucessão estadual em Sergipe, assim como para o Senado Federal. O momento é de expectativa sobre a decisão da legislação eleitoral para 2022, que deve ser anunciada até setembro. Dúvidas quanto ao modelo: Distritão ou permanecerá a atual legislação, utilizada em 2020, sem uso das sobras para ajudar candidatos. Tem palpite para todos os processos, mas o que se fala com maior certeza é o Distritão, porque acaba com a tese de que menos em uma boa composição vale mais.

Além disso, quem deseja a mudança usa a democracia como pretexto, mostrando que se elege quem tiver mais voto. Isso é verdade, mas partidos de menor força eleitoral se valem da legislação atual, em razão da força que o segundo menos votado dá para eleger o primeiro. Mesmo sem as chamadas sobras, uma chapa bem montada de candidatos a deputado pode facilitar conquistas de mandatos. E essa dúvida de como será a legislação de 2022, está deixando nervosos deputados que buscam reeleição e aqueles que estão disputando pela primeira vez ou querendo retomar o mandato que perdeu. Essa agonia também mexe com a eleição majoritária, porque influencia muito no próximo pleito.

Sabe-se que o formato para 2022 vai influenciar muito na formação da Câmara e indiretamente do Senado. Os oito representantes de Sergipe vão lutar à exaustão pela reeleição, e o que se vê nesse momento é a tentativa de mudanças de partidos, em razão da avaliação de que as siglas às quais são filiados não terão condições de fazê-los se manter em Brasília. Segundo avaliação de um provável candidato a federal, haverá uma corrida ao PSD, que pode oferecer melhores condições de eleição, assim como o PDT e PT, que já tem limite calculado de fazer apenas um.

Em razão disso, os prováveis candidatos ao Governo e Senado silenciam sobre a disputa. Consideram cedo para isso. Um dos nomes mais citados para senador, André Moura (PSC), mantém aceso o desejo de ir às urnas, mais só vai decidir se será realmente ao Senado ou à Câmara Federal, quando tiver conhecimento dos possíveis nomes que tentarão o Governo do Estado, para que faça uma avaliação dentro da sua própria estrutura política. Evidente que as conversas continuam e muita gente se mostra assanhada para conquistar um novo mandato, mas se passa o Distritão e mesmo que seja mantida a atual legislação, a renovação será acima do que avaliadores políticos anunciam.

Alessandro e outros saltos

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) ainda teoricamente pretende disputar o Governo do Estado de Sergipe, em 2022, pelo partido.

*** Mas, atentem, em Brasília o seu nome surge como terceira via para candidatar-se a Presidente da República de partidos que não querem Bolsonaro e nem Lula.

*** As conversas estão acontecendo em razão da sua postura na CPI da Pandemia e pela presença na mídia nacional.

Alessandro se anima

Alessandro Vieira se anima com as conversas em torno do seu nome em Brasília, que partem de deputados e senadores contrários a Lula e a Bolsonaro.

*** De Brasília, um parlamentar prevê que ele aceita o desafio da Presidência, baseado no conceito que terá a nível nacional e de que é melhor retornar ao Senado porque perdeu disputando o Planalto do que o Governo de Sergipe.

Bater o martelo

Sobre a informação de que estava deixando o Cidadania, a delegada Daniele Garcia diz: “prefiro falar sobre as coisas quando elas estiverem com martelo batido”.

*** Traduzindo, Daniele está trocando de partido, mas só vai anunciar quando tudo estiver definido pela nova legenda.

*** – Apenas uma dica, pediu o repórter. Ela respondeu: “calma!”

Novo encontro

Ontem, a delegada Daniele Garcia reuniu-se com integrante de um dos partidos que ela pretende se filiar para presidi-lo em Sergipe.

*** Foi uma conversa demorada e a delegada está em contatos permanentes pata troca de partido.

*** Daniele também esteve em Brasília com a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu.

Deixa de bravatas

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) diz que quem garante as eleições de 2022 é a Constituição Federal. “Somos uma democracia e cabe ao povo o poder de escolher seus representantes”.

*** – Tentar impedir as eleições com bravatas, agressões verbais e ameaças não nos intimidará. Com ou sem voto impresso, teremos eleições!

Oposição fervorosa

O PSB está decidido: fará oposição fervorosa nos Estados ao presidente Bolsonaro e em Sergipe a composição será com o PT, ainda sem definição de posições.

*** O partido vai compor alianças criteriosas, para construir um projeto progressista nos Estados. Em Sergipe o PSB atua com muita discrição.

Nome para Câmara

O senador Antônio Carlos Valadares (PSB) tem colocado como prioridade a eleição de um nome do partido para a Câmara Federal, que tem como visão principal o ex-deputado Valadares Filho.

*** Embora seu nome venha sendo citado para o Senado, Valadares acha que importante é ocupar espaço na Câmara em Brasília.

Eliane se prepara

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) não se expõe em conversas sobre política, mas começa a mostrar atuação na área social e a comparecer a eventos.

*** Tem conversado muito, mas de forma extremamente discreta.

*** Eliane pretende disputar a Câmara Federal, mas seu nome aparece para o Senado.

Lula pede a Rogério

A pedido do ex-presidente Lula, o senador Rogério Carvalho (PT) vai cuidar da CPI da Pandemia e foca-la intensamente, porque ela está numa frente importante para o País.

*** Rogério vai atuar com maior rigor na CPI, como já vem fazendo, de forma que se torna um dos seus membros mais importantes.

Manter na Base

O PT vai se manter na base aliada até que o governador Belivaldo Chagas (PSD) defina o nome do candidato ao Governo. A militância admite que Rogério Carvalho seja o nome da unidade.

*** Segundo um importante membro do PT, o senador Rogério Carvalho está nesse projeto político iniciado por Marcelo Déda e continua com Belivaldo Chagas. Assim, vai aguardar a definição do governador.

Voto Distrital

Já está definido: o voto Distrital não passa e essa decisão tem a quase unanimidade na Câmara e Senado. Continuara a legislação atual, mas sem as sobras e com redução do número de candidato a Federal e Estadual.

*** Na próxima eleição o número de candidatos a estadual por partido será de 24 para, com índice eleitoral de 40 mil votos.

*** Para federal cada partido terá que formar uma chapa com até oito candidatos e atingir a 140 mil votos para eleger o primeiro.

Amorim pelo PSDB

O ex-senador Eduardo Amorim está bem animado em seu pretexto de retornar ao Senado e não recua de sua candidatura. Tem conversado com lideranças.

*** Será pelo PSDB, partido que preside em Sergipe e garante que não “há perigo de fechar composição este ano”.

*** Eduardo, entretanto, se anima quando fala no ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. Diz que depende dele ser candidato a governador e o acha um homem preparado.

Gilson candidato

O prefeito de Estância, Gilson Andrade (PSD) prepara o caminho para disputa vaga na Câmara Federal pelo partido.

*** Já esta conversando com lideranças políticas e na próxima semana terá encontro com o ex-deputado federal André Moura.

*** Gilson também vai conversar com Fábio Mitidieri, que se recupera de uma cirurgia. Entretanto diz que sua prioridade é a Prefeitura de Estância.

Viaja a Brasília

O governador Belivaldo Chagas (PSD) viaja hoje a Brasília e retorna amanhã. Terá agenda no Ministério da Educação.

*** Na quinta-feira, Belivaldo participa da reunião do Comitê que avalia a Pandemia em Sergipe.

Um bom bate papo

Eliziane Gama – “Prevaricação se aplica a servidor público, não a mim” disse o presidente em relação ao caso Covaxin. O presidente é o que ? Servidor privado?

Ivan Santos – Funcionário terceirizado do MERCADO, de quatro para o trabalho Lesa-Pátria do Ministro entreguista Paulo Guedes.

Guilherme Magalosi – Bolsonaro já admite que prevaricou. Deve ter consultado juristas amigos e lançou a tese: o crime não se aplicaria a ele. Obviamente uma hipótese acintosa.

Votehimout – Fuz chamou Bolsonaro na chincha? Queria ser uma mosquinha pra ver o que aconteceu naquela sala. Apesar de ter certeza de que nao vai adiantar nada.

Folha de São Paulo – Governo Bolsonaro cita Deus para barrar apoio a festival de jazz ‘antifascista’ na Bahia.

Uol Notícias – Fux pede para Bolsonaro respeitar limites da Constituição; ele diz que se compromete

Metrópole – Presidente negou que estivesse atacando o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas reconheceu ter “um problema” com o ministro.

Band Jornalismo – Pelo menos seis estados estudam iniciar vacinação de adolescentes contra a covid. Mas isso ainda não é previsto pelo Plano Nacional de Imunização.